金融時報21日引述知情人士報導，美國總統川普正考慮再次對伊朗發動空襲，以色列及美國鷹派官員也持續施壓，要求川普在今年底前採取行動。然而，美軍內部警告，對伊朗的大規模軍事部署已接近一年，若雙方僵局持續至明年，不僅將持續消耗軍費與戰備能力，還可能影響美軍應對全球其他威脅的能力。加上民主黨即將掌控國會，可能削減國防預算，讓川普面臨是否重啟戰爭的艱難抉擇。

包括美國官員在內的3名知情人士透露，負責美軍中東事務的中央司令部已向政府官員簡報，警告若大規模軍事部署持續至12月底之後，部隊承受的負擔恐逐漸侵蝕美軍戰備能力。

一名知情人士直言：「中央司令部正告訴政府，時間快不夠了，軍費和戰備能力也正在消耗。」美軍規畫人員同時擔心，即將上任、由民主黨主導的新國會可能削減國防支出，並加強監督海外軍事行動，尤其是這場戰爭在美國國內不得民心。

不過，一名美軍官員反駁上述說法，否認中央司令部曾向政府表示時間所剩無幾，也否認若未在年底前恢復空襲，美軍就會面臨過度部署的問題。

另一方面，2名消息人士透露，以色列政府官員正利用美軍部署難以長期維持的論點，強調對伊朗動武的時間窗口正在縮小，敦促川普在明年前恢復空襲。另有知情人士指出，部分美國官員同樣要求川普「完成」對伊朗的軍事行動。

然而，川普似乎尚未做出決定。他20日接受Axios訪問時表示，自己「不急著做出任何決定」，並稱「我們看看明年初之後會發生什麼事」。川普21日另稱，希望與伊朗達成一項「永久性」協議，確保伊朗未來無法取得核武，即使美國數十年後出現「無能的總統」，也不會改變這項安排。

一名美國官員強調，美方目前的經濟施壓行動已對伊朗造成毀滅性打擊，川普沒必要展開大規模軍事行動，但仍保留所有選項，確保伊朗永遠無法取得核武。

川普對伊朗的態度始終反覆，時而威脅動武，時而要求德黑蘭接受外交解決方案。