伊朗電力官員今天表示，中東戰爭重創關鍵基礎設施，供電問題日趨嚴重，全國將自明天起實施輪流停電，視地區而定，每2天停電約2小時，或每天最多2小時。

法新社報導，伊朗國家電力公司負責人阿拉達德（Mohammad Allahdad）今天對國營電視台表示：「考量國內燃料供應狀況，電力部門被迫自明天起實施供電限制。」

阿拉達德說，停電預計視地區而定，約每2天停電2小時，或每天最多停電2小時。

伊朗近年因發電廠燃料短缺，曾實施類似措施。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天稍早表示，美國與以色列對伊朗能源基礎設施的攻擊，使入冬前的能源問題更加惡化。

伊朗學生通訊社（ISNA）引述裴澤斯基安的話報導：「對國家天然氣基礎設施的攻擊使情況惡化，預期今年冬天將面臨困境。」

儘管擁有全球數一數二龐大的石油與天然氣蘊藏量，長期以來，伊朗仍難以滿足國內能源需求。

西方數十年的制裁下，伊朗許多老舊電網多年投資不足，接連停電引發民怨，當局在極端天候與燃料短缺期間，被迫關閉公家機關並縮減服務。