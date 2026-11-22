美國總統川普21日表示，希望與伊朗達成一項「永久性」協議，確保伊朗未來無法取得核武，即使美國數十年後出現「無能的總統」，也不會改變這項安排。

川普接受福斯新聞電話專訪表示：「我現在要做的，是確保即使4年後、15年後或20年後，美國出現一位無能的總統，我所達成的協議仍將永久有效。我不會讓任何人允許伊朗擁有核武。」

談到伊朗政權，川普表示，自己從來沒有太在意誰掌權，並宣稱「我已經推翻兩個政權」，但沒有具體說明所指為何。川普另坦言，與伊朗官員談判一直「非常、非常困難」。他抱怨：「我們達成協議，結果他們隔天就違反協議。」

衛報報導，川普20日在白宮舉行記者會說明亞洲行成果時，美副總統范斯與國務卿魯比歐也出席。記者會上，范斯未明確支持川普稱伊朗即將取得核武的主張，但稱無權質疑總統的決定。外界關注范斯與魯比歐可能角逐2028年總統大位。

另一方面，巴林內政部21日表示，伊朗攻擊巴林境內一處民用工業設施，引發火災並造成財物損失，所幸未傳出人員傷亡。當局指出，消防人員正努力控制火勢，但未透露遇襲設施的具體位置。

巴林是美國海軍第五艦隊的駐地。一名美國官員向哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）證實，伊朗發動新一波攻擊，但並未對區域內的美軍人員或軍事設施造成影響。

這已是伊朗約一周內第4次試圖攻擊巴林。此前，伊朗對波斯灣地區美國相關目標的攻擊曾沉寂約兩個月，如今接連發生攻擊事件，顯示區域緊張情勢再度升高。