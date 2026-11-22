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巴林稱民用工業設施遭伊朗襲擊起火 暫未傳傷亡
波斯灣國家巴林當局今天表示，伊朗攻擊一處民用工業設施，引發火災並造成損壞，目前未傳出傷亡。這是巴林本週遭遇的最新一起攻擊事件。
法新社報導，巴林內政部在社群平台X發文指出，一處民用工業設施遭伊朗侵略攻擊，現場起火，民防單位正設法控制火勢。
巴林內政部補充，初步通報顯示，這起襲擊造成財物損壞，目前未傳出人員受傷。該部會並未說明遇襲設施的地點。
兩名居民告訴法新社記者，他們看見巴林東岸的錫特拉島（Sitra Island）上空升起濃煙。島上設有多處工業設施，包括國營的巴林石油公司（Bapco）營運的一座煉油廠。
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