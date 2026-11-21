斯洛伐克舞蹈團「Čarovné Ostrohy」最近在社群媒體上傳了一段成員們在日本東京根津神社跳舞的影片，意外引發爭議。不少網友批評該舞蹈團在宗教場所表演舞蹈的行為，是對日本文化和禮儀的不尊重。斯洛伐克駐日本大使館其後於11月20日發聲明道歉，並指已要求涉事團體刪除影片。該團體也在社群媒體Instagram道歉，解釋拍攝該影片的目的是為了展現日本的美麗，並無意損害兩國之間的友好關係。

2026-11-21 19:09