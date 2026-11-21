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英海事機構通報阿曼外海兩起油輪遇襲事件 未傳傷亡
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，一艘經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）向外航行的油輪在阿曼港市哈薩布（Khasab）北方約11海里處，船尾遭不明拋射物擊中。
路透社報導，英國海事貿易行動辦公室稍後通報另一起事件，聲稱一艘油輪在哈薩布以東17海里處，輪機室被不明拋射物擊中；目前尚不清楚這兩次通報是否涉及同一艘船。
英國海事貿易行動辦公室指出，兩起事件都沒有傳出傷亡，對於環境造成的影響仍不明。
根據英國海事貿易行動辦公室，昨天哈薩布附近也有一艘油輪遇襲，導致船上起火。
哈薩布位於阿曼的穆桑達姆半島（MusandamPeninsula）、荷莫茲海峽入口處；在美國與伊朗戰爭開打前，全球近1/5原油供應經由荷莫茲海峽運輸。
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