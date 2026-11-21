對於仍懸而未決的美伊戰爭，美國總統川普在十九日播出的美國福斯新聞及新聞網站Axios訪問說，他不會對伊朗問題倉促做出任何決定，「新的一年即將到來，我們看看明年一月一日後會發生什麼事。但（伊朗）他們一直表現得很惡劣」。

川普還說，「有跡象顯示，伊朗正研究毒氣與生物武器，因為我們已阻止他們發展核武。核武難度高得多，所以他們現在轉向研究毒氣與生物武器」。

被問到美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）日前報導指稱，伊朗密謀在華府引爆將放射性物質及傳統爆炸裝置結合的「髒彈」，川普說，「我不這麼認為」。

Axios報導指出，川普暫不做決定也可能代表，若伊朗在今年底前仍未讓步，他希望保留足夠時間，在民主黨明年一月掌控的新國會站穩腳步前，先重啟對伊朗的軍事行動。而隨著川普結束亞洲行，相關討論可能加快。

伊朗外交部則予以駁斥，並諷刺這就像美國前總統布希的國務卿鮑爾曾指控伊拉克海珊政府擁有大規模毀滅性武器。該部發言人貝卡伊在社媒Ｘ寫道，在大肆渲染伊朗核威脅後，美國如今又聲稱有跡象顯示，伊朗正研發生化武器。對伊朗的指控雖不斷改變，背後的敘事卻令人不安地似曾相識。顯然美國又期待世人集體失憶。

貝卡伊還寫道，美國真以為，世人會忘記鮑爾二○○三年在聯合國安理會那場惡名昭彰的發言？當時他舉起一個小瓶子，象徵伊拉克構成的「威脅」。此後那一幕象徵現代史上影響最深遠的情報失誤和政治欺騙事件之一；「如今我們又面臨令人不安的新指控，和一套似乎正沿用相同欺騙劇本的敘事」。

五角大廈副主計長米勒十九日則在聽證會對國會議員指稱，截至十三日，二月底開打的美伊戰爭已耗資達四八三億美元（約新台幣一點五兆元）。此一數字包含彈藥、裝備汰換和作戰成本，未計入駐中東美軍基地被伊朗飛彈及無人機攻擊戰損。

白宮網路總監遭開除

另外，美國國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯及國家情報總監（ＤＮＩ）十九日發布的線上聲明，白宮國家網路總監凱恩克羅斯已被開除，由五角大廈首席資訊官戴維斯代理。美國最近一連串技術故障使企業和聯邦機構飽受困擾且引發民怨。