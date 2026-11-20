美國總統川普今天於搭乘空軍一號返美途中受訪表示，他會等新年後再決定對伊朗戰事的下一步；據透露，以色列持續遊說川普恢復轟炸伊朗，還表示情資顯示伊朗正研發化武。

川普結束本週亞太經合會（APEC）領袖會、歷史性美俄中3國領袖會的亞洲行，在機上告訴Axios新聞網：「我不急著做任何決定（有關伊朗），會看看新年始伊後的情況。」

Axios指出，當前以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）正持續對華府施壓，力促美方盡快發動決定性轟炸。即便川普真打算在短期內發動攻擊，也絕不會提前對外透露風聲；今年2對伊朗開戰的前一天，川普也曾公開聲稱自己「尚未做出決定」，但其實當下他早已下達空襲命令。

報導研判，川普給出的時間表可能意味他想讓海上封鎖及經濟施壓有更多時間發揮效果，這正是許多川普政府顧問及波斯灣盟國所敦促的做法；但也不排除若伊朗在年底前不讓步，川普希望為採取軍事行動作足準備，以便在由民主黨控制的新國會上任前展開攻勢。

儘管川普上週才公開表示對伊朗發動新一輪大規模空襲的可能性「極低」，但Axios於18日披露，他仍未排除與以色列聯手發動攻擊的選項。隨川普結束亞洲行程返國，白宮內部的相關決策討論預計會加快。

知情人士透露，美軍任何對伊朗的軍事行動都不會少了以色列參與，打擊目標可能涵蓋「鎬山」（Pickaxe Mountain）等疑似伊朗核設施，以及橋梁、電廠甚至伊朗軍政高層。

白宮目前已要求五角大廈與情報專家評估，針對美軍擬定的各項打擊劇本，伊朗會做出何種反應，尤其關切有無選項能盡量避免引發伊朗對波斯灣國家油氣設施的毀滅性報復。

以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長高夫曼（Roman Gofman）上週前往華府、邁阿密，並與中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）及川普特使魏科夫（Steve Witkoff）會談。

以色列消息人士表示，高夫曼是尼坦雅胡其中一名最親近的心腹，當時正是奉尼坦雅胡之命遊說美國恢復對伊朗用兵。

美、以雙方消息人士都證實，高夫曼在會談裡向美方轉達以色列對伊朗研發化武的高度關切。以方聲稱情報顯示，伊朗已加速化武研發進程並進行相關測試；一名美國官員也證實，川普已聽取這份最新簡報。

川普訪中期間19日告訴福斯新聞（Fox News），美國掌握的情資顯示伊朗考慮使用化學或生物武器，不過他強調美國民眾不必擔心伊朗的相關計畫，因為如果美國本土遭到攻擊，美軍將把對方徹底消滅。

川普告訴福斯新聞：「有跡象顯示伊朗正在研究毒氣、生物武器，因為我們已封死他們取得核武的途徑。核武困難得多，而他們正在研究毒氣，也在研究生物武器。我們等著看，新的一年快到了，我們看看1月1日之後會發生什麼事，這些人非常惡劣。」