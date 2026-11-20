美國戰爭部官員今天表示，自2月底美國與以色列對伊朗發動戰爭以來，美軍已耗資逾480億美元（約新台幣1兆5836億元）。

法新社報導，這個數字較美國國會預算處（Congressional Budget Office）先前公布的數據增加約26%。國會預算處估計，截至8月1日，這場戰爭已耗資380億美元。

五角大廈副主計長米勒（Arthur Miller）在聽證會上告訴國會議員，截至11月13日，伊朗戰爭的成本已達483億美元。

米勒出席海軍部財務管理助理部長提名聽證會時表示，這筆費用包括彈藥、裝備汰換及作戰成本。

不過，這個數字並未計入美軍中東基地遭受的損失，其中部分基地遭到伊朗無人機及飛彈猛烈攻擊；此外也未納入戰爭對全球經濟造成的衝擊。

這場戰爭已引發廣泛經濟衝擊。伊朗試圖封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商業航運，這條水道是原油及天然氣運輸的重要通道；伊朗在葉門的盟友青年運動（Houthi）則鎖定沙烏地阿拉伯的石油設施及航運發動攻擊。

與此同時，美國已封鎖伊朗港口，並為此在中東部署包括航空母艦在內的大批海軍兵力。