美伊衝突迄今已延燒近9個月，美國總統川普在今天播出的訪問中表示，有跡象顯示伊朗正在研究生物或化學武器，還說

看看明年1月1日後美伊「局勢將如何發展」。

路透社報導，最近幾週，川普對伊朗態度反覆，時而揚言要升高軍事行動，時而釋出緩和敵對局勢的訊號。與此同時，雙方尋求解決衝突的外交談判陷入僵局。

川普在造訪中國期間接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「新的一年即將到來，我們看看明年1月1日後會發生什麼事。但他們一直表現得很惡劣。」他並未說明這個日期有何特殊意義。

川普是在被問及美國有線電視新聞網（CNN）本週一則報導時發表上述言論。CNN報導指出，伊朗計劃在華盛頓特區引爆髒彈。髒彈是將放射性物質與傳統爆炸裝置結合的武器。

川普似乎淡化了相關威脅，他被問到首都民眾是否應為此感到擔憂時說，「我不這麼認為」。不過，他也提到有跡象顯示伊朗正在「研究」生物或化學武器，但未進一步說明。

川普說：「有跡象顯示，伊朗正在研究毒氣與生物武器，因為我們已經阻止他們發展核武。核武難度高得多。因此他們現在轉向研究毒氣和生物武器。」

伊朗外交部尚未立即回應置評要求。伊朗外交部發言人17日表示，CNN的報導「毫無根據」。

以色列、美國和其他西方國家長期以來一直指控伊朗企圖發展核武，德黑蘭當局予以否認。川普今年2月與以色列聯手對伊朗發動攻擊，提出的主要理由之一便是摧毀伊朗核計畫。

兩名以色列官員透露，以色列過去兩週已向美國提供情報，指伊朗正在增強軍事能力，包括發展化學武器。美國媒體報導，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）局長高夫曼（Roman Gofman）本月中旬訪問美國，主張美以恢復聯合攻擊伊朗。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）昨天被問及CNN報導時表示，他不認為美國首都面臨任何迫在眉睫的威脅。