紐約時報18日報導，美國與以色列知情官員表示，美國總統川普正考慮對伊朗發動新一輪大規模軍事打擊。伊朗軍事能力的新情報與以色列日益加大的壓力，都是川普的考量。以方敦促美國迅速採取強硬行動。

官員表示，川普尚未決定是否動武，仍在評估以色列的警告。以方稱，伊朗已重建飛彈與無人機武器庫，並推進化學與生物武器計畫。美軍目前在中東擁有相當火力，也是川普評估行動時機的因素。

知情人士說，以色列總理內唐亞胡在10月大選後地位尤其不穩，仍力促美國與以色列聯手對伊朗發動為期4至7天的空襲。美以上周加緊磋商，以色列情報機構「莫薩德」局長戈夫曼（Roman Gofman）在華府會晤美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫等官員。以色列軍事情報局局長賓德（Shlomi Binder）等高層官員也向美方主張恢復軍事行動。

為說服美國加入新一輪攻擊，以方官員聲稱，伊朗仍具備相當的化學與生物武器能力，對區域構成威脅，這類武器也可能被用來對美國與歐洲發動恐怖攻擊。以方也暗示，伊朗可能以這類武器攻擊以色列或鄰國。

知情人士表示，美國情報官員也看到證據，顯示伊朗正加緊強化化學與生物武器能力。據這些人士轉述，美方情報官員多認為，伊朗此舉旨在遏阻美以動用核武，或發動可能重創伊朗基礎設施或造成大量平民傷亡的大規模攻擊，而非以這類武器先發制人攻擊以色列及其他對手。

川普政府內部對情報的可信度、再度攻擊伊朗是否明智，分歧嚴重，期中選舉後尤其如此。選民在這場選舉中明確表達對戰爭的不滿。戰爭推高物價，也未帶來川普近8個月前開戰時承諾的速勝。

川普近幾個月來對是否重啟大規模戰事舉棋不定，時而宣稱戰爭已結束，時而暗示可能再度打擊伊朗，以確保伊朗永遠無法發展核武。他最近指示副總統范斯停止尋求透過談判解決爭端，似乎認為長期施加經濟壓力，終將促使伊朗尋求一項以放棄核計畫為條件的協議。

不過，川普過去兩年頻頻動用行政權力，如今正步入第二任期的跛腳鴨階段。他以往遇到反彈或局勢不明時，經常展示武力。熟悉川普想法的人士指出，他也十分在意外界批評美國實際上已輸掉這場戰爭。

一名美國官員表示，川普的經濟施壓已重創伊朗，因此不必再發動大規模軍事行動，但川普仍保留所有選項，以確保伊朗永遠無法擁有核武。一名以色列資深官員則駁斥內唐亞胡曾向川普施壓的說法。內唐亞胡的發言人表示，內唐亞胡一向致力於「維護以色列安全」。