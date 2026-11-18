巴林與科威特今天表示，已擊退美軍空襲伊朗一座島嶼後，伊朗對巴林與科威特兩國發動的空襲。中東戰事延燒，波斯灣國家正面臨報復性轟炸。

法新社報導，這場衝突始於美國與以色列2月下旬對伊朗發動攻擊，如今已波及設有美軍設施的波斯灣國家。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）播出的聲明指出，伊朗軍方今天表示，已出動無人機攻擊「位於科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）且隸屬恐怖主義美軍的愛國者（Patriot）防空系統，以及無人機與飛彈發射平台」。

科威特軍方表示，防空部隊正在「因應敵方無人機威脅」，呼籲民眾遵循安全指引。

科威特外交部在社群平台X發布的聲明中稱：「這些攻擊持續發生，危險地升高情勢，威脅到區域安全與穩定，並破壞旨在緩和情勢的外交努力。」

巴林另表示，防空部隊今天清晨攔截來自伊朗的攻擊。而昨天伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）才宣稱攻擊巴林境內一座美方使用的基地。

目前美國與伊朗正就戰略要道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）陷入對峙。美軍致力護航通過這條水道的船舶，抗衡伊朗當局封鎖海峽的企圖。

官方的伊朗通訊社（IRNA）引述的一名地方官員表示，美國攻擊伊朗位於荷莫茲海峽的葛希姆島（Qeshm Island），但未造成嚴重損害。

一名不願具名的美國官員也對法新社說，美軍戰機「使用精準彈藥，攻擊葛希姆島上一處IRGC的飛彈發射陣地」，但他說這次空襲是為了回應伊朗「針對美方人員與資產的侵略行為」。

美國總統川普（Donald Trump）本週將在中國深圳與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）舉行三方峰會。川普曾表示，他計劃在會中討論伊朗戰爭。