CNN日前引述美國情報評估報導，伊朗可能策劃在華府發動所謂「髒彈」攻擊。美國國務卿魯比歐今天被問及此事時表示，他認為美國首都不存在任何迫切威脅。

路透社報導，美國總統川普昨天被問到美國有線電視新聞網（CNN）這篇報導時表示，美方正嚴肅看待伊朗可能策劃攻擊的可能性。

伊朗外交部昨天否認這項指控，稱之為「毫無根據」。

魯比歐（Marco Rubio）今天在馬尼拉被記者問到是否擔心華府面臨「迫切攻擊」時說：「我不擔心。我不認為存在任何迫切威脅。」

魯比歐補充說，美國政府「隨時都在留意任何對美國安全構成威脅的情況」。

川普昨天被記者問及伊朗是否正計劃在華府引爆髒彈（dirty bomb）時點了點頭。

川普在馬尼拉的一場媒體拍照場合告訴記者：「我們正在調查此事。」

被問到是否存在迫切威脅時，川普說：「嗯，如果有的話，他們將付出任何國家前所未見的代價。」

再度被問及是否有理由相信攻擊迫在眉睫時，川普表示：「我希望不會，但我們非常嚴肅看待此事，因為他們確實很瘋狂。」

CNN於16日引述消息人士報導，美國情報顯示，德黑蘭當局正制定計畫，可能在華府引爆髒彈。

髒彈是利用傳統炸藥散布放射性物質。與核子武器不同，髒彈不會產生核爆，但會擴散放射性污染，並造成嚴重混亂與公眾恐慌。