伊朗地方官員表示，美國今天對位於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的伊朗南部葛希姆島（Qeshm）發動數波攻擊。

法新社報導，伊朗官方媒體伊朗通訊社（IRNA）引述南部霍爾木茲甘省（Hormozgan）副省長納菲西（Ahmad Nafisi）的話表示：「美國對葛希姆島多處地點的攻擊，並未對住宅、商業或基礎設施區域造成損害。」

他補充說：「葛希姆島目前局勢已受控制，所有救援、服務與行政機構均已進入全面戒備狀態。」

伊朗通訊社報導，「葛希姆島今晚傳出5到6聲爆炸巨響」。

當天稍早，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，已發動無人機攻擊，鎖定美國在巴林操作的一套雷達系統。

革命衛隊旗下新聞網站賽帕新聞（Sepah News）報導：「隸屬革命衛隊的戰鬥無人機今天上午執行精準打擊行動，鎖定美軍在巴林希克伊沙空軍基地（Sheikh Isa Air Base）操作的雷達系統。」

報導補充說，這項攻擊是為了回應「美軍無人機一再侵犯伊朗空域」。

近幾週來，德黑蘭當局多次發布消息指稱有船隻在荷莫茲海峽起火，並經常宣稱這些船隻觸及水雷。

伊朗武裝部隊今天表示，有3艘油輪試圖通過荷莫茲海峽時觸及水雷。

美軍近期則表示，已清除這條水道主要航道上的所有水雷。