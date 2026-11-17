歷經大約兩個月的平靜期後，伊朗恢復攻擊鄰近的阿拉伯國家，今天出動無人機，襲擊美軍位於巴林的一處雷達設施。這是伊朗近日第3度攻擊這個波斯灣島國境內的美軍目標。

美聯社報導，巴林發布空襲警報，隨後表示，防空系統成功攔截「伊朗陰險的空襲」。

美軍表示，所有無人機均遭攔截，美方裝備未受損，人員也未受傷。

駐伊朗首都德黑蘭的安全分析師納加菲（MostafaNajafi）表示，伊朗攻擊美國在巴林的基礎設施，反映其戰略正從等待遇襲後再報復，轉變成打擊基地的作戰能力。

他告訴美聯社：「德黑蘭已轉向更積極且先發制人的戰略，重點擺在威脅處於萌芽階段時就加以反制。」

今天這起攻擊發生前，美軍中央司令部（CENTCOM）證實，羅斯福號（USS TheodoreRoosevelt）航空母艦打擊群已抵達該地區。這使得美軍在當地部署的航空母艦增至3艘，並增添數以千計的兵力。

羅斯福號加入布希號（USS George H.W. Bush）及華盛頓號（USS George Washington）航空母艦，以及其他較小型的美國海軍艦艇，在該地區維持對伊朗海運的封鎖。

美軍中央司令部不願評論，是否計劃將3個航艦打擊群全數留在當地，或是將替換部署時間已達約6個月的華盛頓號。

以色列國家安全研究所（Institute for NationalSecurity Studies）最新分析指出，美軍目前在波斯灣（Persian Gulf）、阿拉伯海（Arabian Sea）、紅海（Red Sea）及地中海部署的海軍兵力總規模，已超過美國2月28日聯手以色列攻擊伊朗、揭開戰爭序幕時的部署。