伊朗正面臨美軍持續空襲及嚴厲經濟封鎖的巨大壓力。CNN 16日獨家報導，7名美國官員透露，美方最新情報顯示，伊朗正擬定計畫，準備在華府引爆所謂的「髒彈」或化學武器，攻擊川普政府資深官員。不過，美國官員仍在討論伊朗是否有能力、是否真的會執行這項計畫。

核彈依靠核分裂反應產生爆炸，破壞力遠超過髒彈。髒彈則是將放射性物質裝入傳統炸彈，組裝難度不高，真正困難的是取得放射性物質。雖然髒彈可能使危險的放射性物質隨空氣擴散，影響數個街區甚至數英里的範圍，但專家表示，傷亡很可能主要來自爆炸，而非輻射。

一名知情人士說：「任何這類武器都是恐怖武器，而不是精準武器，就像自殺炸彈客引爆身上的炸彈一樣。它們可能讓人嚴重生病，也可能使某些地區變得不適合居住。」

白宮發言人比斯（Lauren Bis）發表聲明表示，美國正「監控所有潛在威脅，但目前沒有針對美國本土的可信威脅」。

美國官員認為，最新情報顯示伊朗升高衝突的意願令人憂心。不過，知情人士指出，伊朗目前的規畫較像是為自己保留行動選項，而非即將發動攻擊的跡象。但其中2名消息人士表示，美方掌握的計畫相當具體，包括攻擊地點及目標，已促使美國官員密集研擬應變措施。

消息人士指出，情報顯示伊朗正積極規畫可能在美國境內發動的攻擊，但目前沒有證據表明伊朗已決定付諸行動。2名消息人士表示，美國官員過去一周已召開數次會議，討論如何因應威脅，其中一人形容相關規畫是「審慎之舉」。一名消息人士表示：「他們是否真的已部署足以執行計畫的人員，仍有不同看法。」

一名消息人士指出，美國情報機構截獲伊朗方面的通訊，內容聲稱已在美國境內藏匿製造炸彈的材料。官員對情報可信度看法不一，但普遍認為，伊朗很容易事先在美國境內部署可用於傳統武器的核材料或化學藥劑，甚至可能早已這麼做。

官員警告，美國極容易遭到非常規武器攻擊。伊朗不一定需要將受過訓練的特工偷渡進入美國，只要說服一名已居住在美國境內的人發動攻擊即可。

一名消息人士說：「過去近10年來，我們的邊境一直漏洞百出，要讓特工進入美國境內極為容易。」這些特工可能取得並安置炸彈零件。另一名消息人士表示，許多國安官員認為，核材料可能早在數年、甚至數十年前就已被預先部署在美國境內。第二名消息人士指出，伊朗發動這類攻擊的能力並未增強，改變的是發動攻擊的動機。

美國國防部將相關詢問轉交國家情報總監辦公室，後者拒絕置評。伊朗常駐紐約聯合國代表團發言人則表示，伊朗「認為在任何情況下使用化學武器都完全不具正當性，並斷然拒絕且明確駁斥這方面流傳的虛假、捏造指控」，但未直接回應有關潛在髒彈攻擊計畫的情報。

另外，2名美國官員表示，美方正密切關注另一項情報，顯示伊朗可能對駐中東美軍使用化學武器。紐約時報率先報導這些疑慮。多名官員直言，美軍缺乏足夠的防護裝備及訓練，無法充分防範這類攻擊。

一名熟悉近期情報的消息人士告訴CNN，這些疑慮也促使美方同步研擬另一套應變計畫，確保駐中東的外交及情報人員具備必要裝備與訓練，以便在遭到伊朗化學武器攻擊時保護自身安全。

一名美國官員強調，伊朗明白，無論在中東或美國境內使用髒彈或化武，都可能招致報復。但伊朗領導階層若認為政權存續受到威脅，可能認為值得冒這個風險。