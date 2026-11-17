美中俄元首會周四登場 中東局勢、俄烏停火談判、AI 治理等將成火線話題

中國大陸昨（16）日宣布，大陸國家主席習近平將於本月19日，與俄羅斯總統普丁、美國總統川普在深圳舉行美中俄元首會晤。大陸外交部表示，這是美中俄三國元首歷史上首次面對面會晤，具開創性意義。

英國金融時報指出，儘管外界預期會晤不會有多少具體成果，三人同桌的強烈象徵意義仍將在全球引發迴響。外界預期，此次峰會可能觸及中東局勢、俄烏停火談判、全球經貿安全及AI治理、核武等五議題。

針對美中俄峰會，美國白宮13日率先證實，三國領導人將於深圳亞太經合會（APEC）期間舉行三方會談。俄羅斯克宮14日也證實，三方已就19日舉行會晤達成一致。大陸是最後宣布美中俄峰會的一方。

按照美國白宮公布川普訪問亞洲行程，川普17日抵達菲律賓馬尼拉，出席東協峰會等活動，18日下午抵達深圳，19日在深圳國際交流中心出席APEC領導人全體會議，當天中午，川普將轉往深圳麒麟山莊，與習近平進行雙邊會晤；下午於同一地點，川普將與習近平、普丁舉行三方峰會。川普在三方峰會結束後，即啟程返美。

北京將這場歷史性的美中俄峰會選在深圳麒麟山莊舉行，據公開資料，麒麟山莊位於深圳市南山區沁園路4599號，占地面積38萬平方公尺，是深圳市委、市政府接待重要外賓的主要場地。當地幽雅寧靜，景色宜人，具有獨具特色的田園風光。

針對美中俄三方峰會，大陸外交部發言人毛寧昨指出，這是美中俄三國元首歷史上首次面對面會晤，將圍繞「維護世界和平、促進大國關係戰略穩定」深入交換意見，具有開創性意義。她還提及，「美中俄都是聯合國創始會員國和安理會常任理事國」，歷史上「三國曾並肩贏得世界反法西斯戰爭的勝利」。

美中俄三方峰會，成為亞洲本周一連串重大外交活動最高潮。金融時報報導，有些人將這場美中俄峰會比擬為1945年美英蘇畫分戰後勢力的「雅爾達會議」重演，儘管外界預期會晤不會有多少具體成果，三人同桌的強烈象徵意義仍將在全球引發迴響，尤其是烏克蘭、台灣與中東等衝突熱點。

美中俄峰會前，習近平與川普19日先在APEC場邊進行雙邊會晤，將是兩人今年第三度會面。美國官員表示，這次會晤將著重貿易，以及川普與習近平2025年10月達成的貿易休兵協議執行情形。預料兩國元首不會討論輝達，也不會談及輝達前執行長黃仁勳婚外情對象、疑似與大陸情報單位有關的黃樂。