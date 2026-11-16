美國土安全部長稱川普為伊朗威脅目標 無人機安全疑慮日增

美國國土安全部長穆林表示，美國總統川普及其家人仍是伊朗威脅的首要目標，官員每天都會在總統簡報中接獲相關威脅情資。與此同時，無人機帶來的安全疑慮也日益升高。

福斯新聞（Fox News）報導，美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）在「星期日簡報」（TheSunday Briefing）節目中指出：「每天的總統簡報中，我們都會收到來自伊朗的威脅情資。我們知道，川普總統及其家人是頭號目標。」

就在穆林發表這番談話之際，媒體報導，以色列情報機構已掌握伊朗可能策畫使用裝載炸藥的無人機攻擊川普。穆林雖未證實這項報導的具體內容，但表示政府官員確實掌握相關威脅情資。

穆林也將反制無人機列為「首要議題」，並指出無人機技術日益精進、販毒集團在美國南部邊境的活動，以及大型公共集會的安全漏洞，都是必須面對的問題。

穆林接著說：「我們的反制無人機措施需要更多支援，國土安全部正主導這項工作。由於販毒集團每天都試圖將毒品走私進入美國，我們在南部邊境與這些集團對抗時，遭遇的無人機也越來越多。此外，我們還看到一些目前難以有效反制的新技術。」

南部邊境聯合特遣隊準將費勒（Brian Filler）告訴記者，美軍過去30天內偵測到378起無人機侵入邊境事件。他表示，這類事件有增加趨勢，相關飛行器通常是裝有攝影機的商用無人機，用於監視與走私及人口販運有關的活動。

穆林指出，無人機威脅不只存在於南部邊境，重大體育賽事及其他大型集會也面臨安全風險。

他舉例說，在國際足球總會（FIFA）世界盃期間，執法部門遭遇超過2000架無人機，查扣其中700架，並逮捕多人。他也指出，洛杉磯將於2028年主辦奧運。

穆林說：「我們在運用實體手段反制無人航空系統、擊落真正構成威脅的無人機方面，仍有能力缺口。」他表示，由於涉及空域管制與許可問題，正就此事與運輸部長達菲（Sean Duffy）協調。

穆林表示，國土安全部已成立專責反無人機部門，以彌補防範及消除潛在威脅方面的能力缺口。