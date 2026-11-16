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伊朗攻擊巴林美軍基地 中東局勢再添隱憂

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

巴林15日響起警報，是9月以來首見。伊朗革命衛隊則表示，已出動六架無人機，攻擊巴林境內的一處美軍基地。在美伊磋商陷入僵局之際，為中東局勢再添疑慮。

根據伊朗國家廣播公司當日播報的聲明，伊朗革命衛隊表示，旗下部隊以無人機攻擊巴林一處基地內的美軍雷達系統。

伊朗革命衛隊在國家廣播公司刊登於Telegram的聲明中說：「伊朗革命衛隊航太部隊出動六架無人機，攻擊位於巴林里法（Al-Riffa）直升機基地的美國防空雷達系統。」

伊朗Fars通訊社則報導，這是伊朗為報復「敵對的美國行動」。

巴林是美國海軍第五艦隊總部所在地，也是美軍在中東的重要海軍據點。自從美國和以色列將近九個月前突襲伊朗、引發這場戰爭以來，巴林就是承受伊朗怒火波及的波灣國家之一。

法新社記者指出，現場防空警報聲大作。與此同時，當局在社群媒體上連發多則警示，指示民眾就地避難，但並未說明威脅來源。

巴林內政部在社群平台X發文，呼籲「居民保持冷靜，前往最近的安全地點，並透過官方管道掌握最新消息，以維護公共安全」。

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