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伊朗6架無人機突襲美軍基地！巴林急發2次警報 9月以來首見

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗首都德黑蘭9月28日舉辦軍事展覽，紀念1980年至1988年兩伊戰爭爆發，一枚展出飛彈上綁有伊朗國旗。美聯社
伊朗首都德黑蘭9月28日舉辦軍事展覽，紀念1980年至1988年兩伊戰爭爆發，一枚展出飛彈上綁有伊朗國旗。美聯社

路透報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊15日宣稱出動6架無人機突襲巴林境內一座美軍基地，鎖定基地內的防空雷達，報復美方敵對行動。美國海軍第五艦隊駐地巴林同日兩度發布威脅警報，為9月以來首見，當局呼籲民眾就近避難。美國與巴林當局均未立即證實基地遇襲。

伊朗國營媒體Press TV報導，革命衛隊鎖定的是巴林里法（Al-Rifaa）直升機基地內的一座美軍防空雷達。巴林內政部呼籲民眾保持冷靜，前往最近的安全地點，未說明警報所指的威脅。

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，革命衛隊聲明，荷莫茲海峽仍處於封鎖狀態，若美軍敢再發動攻擊，將採取更強而有力的回應。伊朗指控美方拿海軍的護航當幌子、在海峽走私石油，還說美方發動攻擊只是為了轉移焦點，掩飾他們護航行動的失敗。

革命衛隊13日也曾宣稱攻擊巴林境內一座美軍預警雷達。美軍當時否認雷達遭襲，表示已攔截2架伊朗無人機，未造成損害。

美國與以色列2月28日對伊朗發動戰爭，衝突隨後蔓延至波斯灣多國，伊朗以飛彈和無人機攻擊當地美軍基地。戰事已延續近9個月，華府與德黑蘭此前暫緩直接交火，但停戰斡旋仍未取得突破。

路透14日報導，美國總統川普近日表示，只要伊朗或伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」未對美方採取新的挑釁行動，他可能暫緩攻擊伊朗，但仍會維持美軍的海上封鎖。

另一方面，青年運動與沙烏地阿拉伯主導的聯軍持續交火。聯軍15日表示，已攔截青年運動射向沙國首都利雅德（Riyadh）的2枚彈道飛彈，並在石油資源豐富的東部省（Eastern Province）攔截3架無人機。

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