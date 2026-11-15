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巴林防空警報大作 伊朗革命衛隊稱攻擊美軍雷達系統

中央社／ 麥納瑪15日綜合外電報導

巴林今天響起警報，當局呼籲居民前往避難。伊朗革命衛隊則表示，已攻擊這個波斯灣國家境內的一處軍事基地。

法新社記者指出，現場防空警報聲大作。與此同時，當局在社群媒體上連發多則警示，指示民眾就地避難，但並未說明威脅來源。

巴林內政部在社群平台X發文，呼籲「居民保持冷靜，前往最近的安全地點，並透過官方管道掌握最新消息，以維護公共安全」。

根據伊朗國家廣播公司今天播報的聲明，伊朗革命衛隊表示，旗下部隊以無人機攻擊巴林一處基地內的美軍雷達系統。

伊朗革命衛隊在國家廣播公司刊登於Telegram的聲明中說：「伊朗革命衛隊航太部隊出動6架無人機，攻擊位於巴林里法（Al-Riffa）直升機基地的美國防空雷達系統。」

巴林境內有美軍大型海軍基地，自從美國和以色列在2月28日突襲伊朗引發這場戰爭以來，巴林就是好幾個首當其衝、承受伊朗怒火波及的波斯灣國家之一。

伊朗革命衛隊13日曾表示，旗下部隊鎖定攻擊巴林境內一套美軍預警雷達系統。美軍則表示，已擊落兩架以巴林為目標的伊朗無人機。

在長達8個月的戰爭期間，伊朗限制船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並攻擊區域內多處基礎設施，包括機場、海港、能源設施、地標建築及美國資產。

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