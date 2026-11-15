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荷莫茲海峽仍不平靜 伊朗宣稱3艘油輪觸雷起火
伊朗官方媒體報導，伊朗海軍表示，今天有3艘油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）觸碰水雷後起火。
路透社報導，伊朗海軍指出，其中1艘油輪今天上午在荷莫茲海峽東部觸雷，另外2艘則在當天稍晚觸雷。
伊朗通訊社（IRNA）引述革命衛隊（Revolutionary Guards）海軍談到晚間事件時說：「兩艘違規油輪…試圖溜過荷莫茲海峽的禁航航道時，觸碰水雷、爆炸並起火燃燒。」
伊朗目前仍限制船隻通過荷莫茲海峽，並攻擊其所謂違反限制的船隻，此舉旨在宣示對這條戰略水道的控制權，同時藉此向美國施壓。
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