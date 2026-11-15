荷莫茲海峽仍不平靜 伊朗宣稱3艘油輪觸雷起火

金融時報14日報導，輝達前執行長黃仁勳爆出婚外情及疑似共諜風波後，公司已遭股東集體提告，如今又傳出這家全球晶片巨頭未投保大型上市公司普遍購買、可保障公司自身的責任保險。這意味著，輝達若在相關訴訟中敗訴，可能得自行支付鉅額賠償金，連打官司的律師費也得自己負擔。儘管輝達投保最高9億美元的責任險，保障的卻是董事及高階主管個人，而非公司本身。

2026-11-15 09:35