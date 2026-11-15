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美媒：以色列情報局長赴美 遊說美恢復攻伊

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國新聞網站Axios十三日引述三位知情人士報導，以色列情報單位「摩薩德」局長高夫曼同日抵華府。以色列總理內唐亞胡正積極遊說美國總統川普恢復對伊朗的軍事行動。

高夫曼是內唐亞胡心腹幕僚之一。高夫曼預計與美國中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫及美國中東特使兼和平任務特使威科夫會面。

川內五日通話討論伊朗戰事，但川普至今仍不顧內唐亞胡要求他重啟對伊朗作戰的施壓。川普目前持續對伊朗實施海上封鎖及經濟制裁，並看看是否有可能達成協議。

十月以色列國會大選後，內唐亞胡政敵、前以軍參謀總長艾森科特已獲總統赫佐格授權組閣，正與其他反對派領袖進行組閣談判。

消息人士表示，以色列反對派領袖擔憂，內唐亞胡會利用這段時間攻擊伊朗或挑釁伊朗攻擊以色列，而只要艾森科特能組成新的聯合政府，內唐亞胡就要下台。

內唐亞胡十二日與艾森科特會面兩小時，簡報伊朗情勢。接近艾森科特的人士說，他認為，目前沒有立即對伊朗採取軍事行動的必要。艾森科特十三日聲明，他本周（見報為上周）和內唐亞胡及以軍幕僚會面，不容許內唐亞胡在目前擔任看守總理期間，有不受監督的作為。

情報 以色列 內唐亞胡

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