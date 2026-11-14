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埃及開放醫療撤離 提供加薩傷病患一道生機

中央社／ 開羅14日專電

加薩停火協議自去年10月生效以來，以色列仍持續對加薩發動攻擊，當地醫療體系在戰火中飽受摧殘，大批傷患仍急需外界醫療援助。埃及透過開放醫療通道，接收加薩傷病患至埃及治療，成為巴勒斯坦人尋求生機的一道重要出口。

根據世界衛生組織（WHO）東地中海區域辦事處截至2026年10月底統計，自2023年10月以哈戰爭爆發後，已協助1萬3000多名傷病患撤離加薩，接收撤離國家超過30國，其中，埃及便已接收超過9100名，是世衛加薩「醫療撤離」（medical evacuation）最大的醫療後送接收國。

57歲加薩男子哈姆迪（Hamdi）一個多月前帶著受傷的女兒來到開羅接受治療。哈姆迪13日接受中央社記者訪問時表示，女兒的脊椎在住家樓房因被以色列轟炸後倒塌，導致嚴重受傷。由於加薩當地醫院也大都被摧毀而無法提供治療，因此透過世衛的醫療安排，順利地以通過審核的醫療文件入境埃及，並暫居在開羅郊區一間公寓內。

根據埃及媒體elBalad報導，加薩走廊民防部門發言人巴薩爾（Mahmoud Basal）11日表示，加薩地區目前約有2000棟建築物隨時可能倒塌，對居民的生命構成直接威脅。他並說，埃及政府已與加薩民防部門合作，努力拆除那些危樓和清理殘垣斷壁。

哈姆迪苦笑地搖頭對記者說，「不僅醫院和住家樓房受到攻擊後無法再使用，加薩一切樣貌也都變了，遍地一片死灰景象。」

但哈姆迪也明確表示，一旦女兒治療好後，就要趕緊返回加薩，因為妻子和其他子女都還在家園受苦。

說到此，他還翻開手機相簿給記者看7日加薩地區發生暴雨，導致家人居住的帳篷都泡在水中的照片和影片，表情和語氣充滿無奈和無助。

哈姆迪接著又說，雖然埃及政府協助安排女兒到醫院進行檢查和治療，療程都不需他們負擔費用，然而他們在開羅的生活開銷，現在卻成一大問題，因為他們都沒有工作和收入。訪談中，哈姆迪也數度詢問記者，是否能協助找到慈善團體提供援助給他們。

根據埃及衛生部於2月公布，針對加薩傷病患的全國醫療應變計畫，埃及有約150家醫院參與，並投入3萬名醫療工作人員，配合埃及紅新月會、救護車管理單位及其他政府部門一起實施。

世界衛生組織網站也在4月發布加薩傷病患醫療撤離程序。首先，加薩醫院提出轉診單，並由當地衛生單位審核通過後，再由巴勒斯坦自治政府將傷患名單提交給以色列及埃及相關單位進行安全審查，接著由世衛與歐盟提供的邊境援助團隊合作，將傷病患送至拉法關卡，最後由埃及的救護車移送至指定的醫療機構。

此外，根據世衛網站3月公布的消息指出，為支援埃及所承擔的加薩醫療撤離、收治及後續照護工作，日本政府在過去3年，也對世衛埃及辦事處加薩醫療應變計畫，援助超過1138萬美元。

埃及 加薩 病患

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