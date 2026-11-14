美媒：以色列軍情首長抵華府 遊說恢復攻擊伊朗

Axios新聞網引述知情人士披露，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）局長今天抵達華府。以國總理尼坦雅胡當前正積極遊說美國總統川普重啟對伊朗軍事打擊。

摩薩德局長高夫曼（Roman Gofman）是尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）心腹幕僚之一。3名知情人士透露，高夫曼預計和中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）及川普特使魏科夫（SteveWitkoff）會面。

知情人士透露，儘管尼坦雅胡與川普曾於11月5日通話討論伊朗戰事，但川普至今仍拒絕對方重新開戰的訴求。

川普目前選擇與沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國等波斯灣盟國一起，持續對伊朗實施海上封鎖及經濟施壓，同時觀察是否仍有達成協議的可能。

川普12日時說：「我可以立即結束這一切。但應一些我們所要保護國家的要求，我們會把事情拉長，以更文明的方式處理。」

他說：「沙烏地阿拉伯請我暫時維持現狀一陣，因為（伊朗）正在瓦解。卡達、科威特、阿聯、巴林，所有這些國家也都希望再等一段時間。」

尼坦雅胡在以色列10月27日大選後已失去國會多數。對手陣營領袖、前以色列參謀總長艾森科特（Gadi Eisenkot）已獲總統授權組閣，但不確定能否組成。

消息人士指出，以色列反對派領袖擔心尼坦雅胡會趁機向伊朗發動攻擊或挑釁伊朗攻擊以色列，以破壞艾森科特組閣努力；一旦艾森科特組成新政府，貪腐官司纏身的尼坦雅胡就會下台。

尼坦雅胡12日與艾森科特會面兩小時，向他簡報伊朗局勢；艾森科特身邊的人士透露，艾認為目前情勢還不需要立即對伊朗採取軍事行動。

艾森科特13日在聲明中表示，他本週與尼坦雅胡及軍方幕僚會面，表明他不容許尼坦雅胡在政府過渡期間出現不受監督情事。