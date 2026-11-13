聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗稱又1船在荷莫茲海峽觸雷爆炸 載運液化天然氣
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，1艘載運液化天然氣（LNG）的船隻在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）東部試圖穿越海峽南部1條未經許可航道時，觸發水雷後劇烈爆炸。
法新社報導，伊朗軍方近幾週數度通報荷莫茲海峽有船隻起火或爆炸，且原因常是觸雷；但美軍宣稱已將這道海峽幾條主要航道的水雷完全清除。伊朗伊斯蘭革命衛隊今天未提供爆炸船隻的船名與船籍。
今年2月底爆發中東戰爭後，伊朗一直試圖管制關鍵海運通道荷莫茲海峽，堅持船隻須取得其許可才能通行，並攻擊未守規定船隻。美國為此對伊朗港口實施海上封鎖，並為嘗試通過這道海峽的油輪提供軍事支援。
伊朗革命衛隊另在昨天深夜表示，其部隊攻擊美國部署在波斯灣盟國巴林的1套預警雷達系統。但消息未獲美國或巴林證實。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。