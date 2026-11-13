川普：不需與伊朗達成協議 已要范斯改盯民主黨

美國總統川普今天表示，他正降低透過外交途徑解決伊朗衝突的力道，甚至揚言不必與伊朗達成協議，還要副總統范斯不必再費神於美伊之間斡旋，改把心力擺在盯民主黨貪腐。

華盛頓郵報指出，范斯（JD Vance）近日開始接觸德黑蘭強硬派人士，探索談判結束衝突的可能性。這場戰事已持續8個多月，達成協議方可重新開通荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並限制伊朗的核子計畫。

美國與以色列2月28日對伊朗開戰，隨之而來的汽油和食品價格上漲引發美國選民反感，也讓共和黨在11月3日的期中選舉遭遇歷史性大敗。選後隔天，范斯發文直言，伊朗戰爭是共和黨敗選的原因之一，罕見公開與川普唱反調。

華郵認為，范斯對伊朗的外交接觸是他嘗試結束戰爭的方式之一，也可能有為角逐2028年總統大選的考量。

川普今天在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）發文：「我們不需要與伊朗達成協議。那種日子早就過去了。我們拿到他們的錢，數以千億計白花花的美元，而且我們也掌控了他們的海峽！」還表示已要范斯把注意力轉向其他事務。

川普寫道：「我已要求副總統范斯，把全部、完整的注意力，擺在美國各地由民主黨執政城市和州正發生的大規模貪腐與犯罪問題上。」

華郵認為，波斯灣盟國原本已為美國恢復對伊朗發動攻擊做好心理準備，因為川普政府先前曾釋放訊號，暗示重新發動攻擊的可能性很高。然而川普9日在白宮會晤卡達總理後表示，對伊朗軍事行動「基本上已結束」，今天又出現這番言論，恐進一步加深波斯灣盟國困惑。

一名知情官員透露在期中選舉前夕，美伊雙方曾在德黑蘭與卡達首都杜哈會談，當時川普對達成協議與重啟軍事打擊似乎都抱持開放態度，政府內部則路線分歧，包括范斯、特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿兼特使庫許納（Jared Kushner）皆力主達成協議，但戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等官員持反對立場。

目前尚無法從川普今天的表態判斷他是否將徹底放棄外交途徑。華府智庫「中東研究所」（MEI）高級研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）警告，如果川普選擇讓當前局勢維持現狀、不推進談判，全球能源價格將會持續處於高檔，屆時波灣國家與世界各國「將不得不自行與伊朗尋求解決之道」。