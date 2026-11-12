社群貼文嗆聲 川普：美國不需與伊朗達協議

據美國與中東官員及知情人士透露，美國總統川普正考慮讓副總統范斯與伊朗強硬派高階官員面對面會談，以結束這場被視為共和黨負累的戰爭；不過，川普12日卻放話，美國已不需要與伊朗達成協議，使和談前景再添變數。

華爾街日報報導，美國與中東官員表示，川普總統近幾日向高階幕僚及其他國家領袖表示，願意讓范斯重啟與伊朗的談判，並已授權他進行協商。不過，美國官員強調，相關討論仍處於初步階段。知情人士也說，卡達首都杜哈被視為下一階段談判的可能地點。

隨范斯可能與伊朗最高國家安全委員會秘書長雷札伊會面的傳聞愈演愈烈，雷札伊近日也升高強硬言論。他斥責相關談判只是「憑空想像的會談」，並堅稱伊朗「連一丁點濃縮核材料都不會運出國外」。

這番言論可能有助於雷札伊保住地位，因為先前在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與范斯談判的伊朗國會議長卡利巴夫，就因採取和解姿態而遭到邊緣化。

一些美國官員指出，范斯將自己定位為美國與伊朗的主要談判代表，具有政治風險，因為若伊朗拒絕做出重大讓步，導致新一輪和談破局，范斯可能成為談判失敗的代表人物。反之，他也可能因終結這場不得民心的衝突，成為最大贏家。

彭博資訊報導，美國總統川普12日在自家社群媒體Truth Social放話，「我們不需要與伊朗達成協議，那樣的時日早已過去。我們已拿到他們的錢，數千億美元，而且他們的海峽也已落入我們手中！」言論一出，導致先前一度下跌的國際油價應聲上漲，倫敦布蘭特原油期貨價格跳漲0.6%、升破每桶93.3美元，反映市場對中東石油供應前景的信心再度動搖。

另外，目前正主導美國孤立伊朗經濟行動的財政部長貝森特，因遭伊朗威脅，已暫時搬進軍方住所。川普政府至少約有六名高階官員也已搬進軍方住所，包括新任白宮幕僚長米勒與國務卿魯比歐。