以軍空襲加薩醫院 釀6死逾20傷

加薩民防官員今天告訴法新社，以色列空襲加薩南部納瑟醫院，造成6人死亡、約20人受傷。

法新社報導，以色列軍方證實發動空襲，並表示攻擊目標是在醫院內活動的「一名哈瑪斯（Hamas）恐怖分子，以及哈瑪斯軍事部門的其他成員」。

加薩民防機構表示，空襲後，救援人員已從醫療中心一棟建築物中尋獲罹難者遺體，並救出20多名傷者。

民防機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）告訴法新社：「以色列空襲加薩南部汗尤尼斯（KhanYounis）西側納瑟醫院（Nasser Hospital），死亡人數已增至6人。」

納瑟醫院透過聲明證實有6人死亡。

以色列軍方表示，哈瑪斯組織在醫院建築群內設立據點，並將其用作指揮中心，因此軍方發動「空襲，以消除他們構成的威脅」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）稱，這起針對納瑟醫院的空襲是戰爭罪行。他並表示，負責監督加薩停火計畫、由美國支持的「和平理事會」（Board of Peace），未能阻止空襲，應為此負起責任。