退伍軍人節演說 川普稱伊朗戰爭快結束、矢言取得全面勝利

適逢美國退伍軍人節（Veterans Day），美國總統川普今天在阿靈頓國家公墓發表演說時再度為伊朗戰爭辯護並稱，這場衝突很快就會結束，屆時全球將成為更安全的地方；他還說，美國打算對伊朗取得全面勝利，「而不是93%的勝利」。

鄰近華府的阿靈頓國家公墓（Arlington NationalCemetery）是數十萬名美國軍人的長眠之地。

川普（Donald Trump）今天在阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節紀念儀式發表演說表示，美國想要確保對伊朗取得「全面勝利」，「而不是93%的勝利」。他並重申，伊朗是全球頭號恐怖主義資助國，絕不能讓伊朗擁有核武。

出席這場紀念儀式的美軍退役人員包括在1983年黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）襲擊貝魯特美軍陸戰隊軍營事件中的倖存者。真主黨是獲伊朗支持的組織。

川普表示，這名倖存者今天一同在此，悼念當年在貝魯特慘遭殺害的241名美軍人員。

川普還說，在他領導的政府下，「我們反擊（伊朗）了，且進行猛烈的反擊，我們贏了。問題只是：我們想在何時結束它」。

美國與以色列於2月28日聯手向伊朗開戰，戰爭至今已持續逾8個月。

談及美軍在這場戰爭的犧牲人數，川普表示，「我們失去了18條美好的生命」，但這場衝突很快就會結束，當衝突結束時，「整個世界將成為更安全、更好且更和平的地方」。

外電先前報導，川普9日在白宮會晤卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）後，淡化了短期內重啟重大戰事的可能性，但仍不願接受伊朗既有的停火方案。

穆罕默德與其他波灣國家一再遊說川普，不要恢復對伊朗的戰事。

川普本週稍早曾說，看到這場衝突正朝結束的方向邁進。