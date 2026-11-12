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以色列媒體：內唐亞胡和川普為伊朗戰爭起爭執 上演飆罵大賽

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

以色列媒體報導，美國總統川普和以色列總理內唐亞胡上週末通話時，因對於是否恢復對伊朗戰爭立場相左，導致兩人最終上演「飆罵大賽」。

根據以色列「新消息報」（Yedioth Ahronoth）和其英文網站Ynet引述消息人士報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在通話中一再要求重啟對伊朗戰事，但川普（Donald Trump）堅持從外交著手、讓目前與伊朗的和平談判推進。兩人最後演變為針鋒相對。

「紐約郵報」（New York Post）報導，川普和內唐亞胡過去便曾為了伊朗戰爭有過激烈通話，包括6月在數通電話中起爭執，川普還告訴該報，他在當時1次通話中罵對方「他媽的瘋了」。

內唐亞胡的陣營在以色列10月大選後席次減少，他能否保住總理寶座仍是未知數。但他一直堅持美國有必要對伊朗恢復打擊，並迫使其政權更迭。

英國「金融時報」（Financial Times）數天前也報導，內唐亞胡每天都打電話給川普，呼籲他對伊朗恢復全面戰爭。

內唐亞胡的辦公室否認以色列媒體最新報導，痛批是「假新聞」。1名以色列高階官員則對這些媒體表示，內唐亞胡和川普確實曾在週末通話，但兩人未起口角。

川普近來不再把重心放在對伊朗重啟戰事，而是傾向讓美國的經濟施壓發揮效力，來迫使德黑蘭讓步。

川普8日接受美國新聞節目「60分鐘」（60Minutes）訪問時，被問到是否會恢復打擊伊朗，他表示不認為「有任何理由要這麼做」。

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