傳尼坦雅胡天天致電川普 力促重啟對伊朗戰事

英國「金融時報」（Financial Times）報導，儘管各方正循外交途徑化解衝突，以色列總理尼坦雅胡仍「每天」致電美國總統川普，敦促美方重啟對伊朗的軍事行動。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述金融時報報導，一名聽取相關討論簡報的人士透露，「尼坦雅胡每天都打給他（川普）」，敦促他重啟戰事。

這名人士表示，白宮內部與外部反對戰火重燃的人士，一直試圖抗衡尼坦雅胡要求重啟戰爭的壓力。

這名消息人士指出：「區域各國領袖正告訴他（川普）不要升級局勢，並應優先考慮談判。」

另一名熟悉以色列情勢的人士則說，尼坦雅胡確實希望重啟針對伊朗的軍事行動，但目前內部並未採取協調一致的「推動行動」來說服川普。

金融時報指出，阿拉伯與穆斯林國家領袖對尼坦雅胡持續遊說重啟伊朗戰事感到擔憂。

川普昨天則表示，波斯灣盟友反對對德黑蘭展開新的軍事行動。

川普在與卡達總理穆罕默德（Mohammed binAbdulrahman Al Thani）會談後，於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特等國更傾向於維持現狀。」

以色列上個月大選未有明確結果，目前仍擔任看守總理的尼坦雅胡，持續呼籲美以兩國重啟打擊行動，旨在迫使伊朗政府垮台。

然而川普表示，結束這場持續近9個月的戰爭目前出現「正面動能」，美國重新對伊朗發動打擊如今看來「相當不可能」。