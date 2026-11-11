主導對伊經濟施壓遭威脅 美財長貝森特搬進軍事基地

「紐約時報」（The New York Times）今天報導，援引消息人士說法，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近期因遭到伊朗方面生命威脅，已搬離原住處，改住軍事基地。

川普政府一名高階情報官員上月底在路透社取得的備忘錄中警告，伊朗已加強鎖定美國人員的行動，德黑蘭當局針對美國公民策劃的致命攻擊計畫也已進入「後期階段」。

「紐約時報」報導指出，針對貝森特的威脅嚴峻程度目前尚不清楚。伊朗先前曾否認有任何在美國本土攻擊官員或民眾的企圖。

「紐約時報」報導，美國官員曾表示，伊朗在美國境內及其他海外領土發動大規模攻擊的能力相當有限。

美國財政部未立即回應置評請求。

自2月28日美國與以色列對伊朗開戰以來，貝森特一直是華府對德黑蘭施加經濟壓力行動的主要代表人物。

戰爭期間，美國與以色列對伊朗發動的空襲，以及以色列對黎巴嫩的攻擊，已造成數千人喪生、數百萬人流離失所。

美國與以色列的攻擊也造成多名伊朗高階官員喪生，其中包括已故最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）。