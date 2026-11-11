伊朗戰火仍波及油輪 10月37艘船舶遇襲創新高

儘管市場預期伊朗戰事將降溫，近日仍有新的證據顯示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪與中東能源基礎設施持續遭到攻擊。據報10月有37艘船舶遇襲創新高。

路透社報導，美國官方淡化對伊朗採取進一步軍事行動的必要性後，原油價格10日跌至兩個月來低點。分析人士指出，共和黨在3日期中選舉失利後，總統川普的語氣轉趨和緩。

然而，11月的攻擊活動幾乎沒有減緩跡象。根據華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near EastPolicy）的資料，10月有37艘船舶遇襲，是美伊戰事爆發以來單月最高紀錄。

社群媒體本月8日流傳且經路透社查證的影片顯示，一艘Navig8油輪在阿曼沿岸附近起火。歐洲聯盟哥白尼哨兵2號（Copernicus Sentinel-2）衛星8日拍攝的影像也顯示同一地點出現大片黑煙。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）引述伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍說法報導，這艘油輪是8日因行經荷莫茲海峽「未經授權航線」而遇襲的3艘油輪之一。

這艘船由Navig8管理。Navig8多數股權為阿布達比國家石油公司物流與服務公司（ADNOC Logistics &Services）持有。路透社以電子郵件尋求置評均未獲答覆。

與此同時，美軍持續對伊朗港口執行海上封鎖。美軍中央司令部（CENTCOM）表示，在最新一起事件中，一艘懸掛聖克里斯多福及尼維斯旗幟的貨船7日停靠伊朗港口後試圖駛離區域水域，一架美國軍機開火後使船失去航行能力。

荷莫茲海峽攻擊事件造成環境損害，受損油輪發生漏油。路透社查證昨天在社群媒體流傳的影片顯示，浮油漂至阿曼海岸；衛星影像顯示，阿曼與阿拉伯聯合大公國外海出現浮油。路透社今天就浮油漂至阿曼海岸的影片尋求置評，但阿曼政府未回應。

中東其他地區的能源基礎設施與民用設施也遭到攻擊。伊朗和區域盟友攻擊目標包括全球最大石油公司沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的辦公處所。路透社查證的影片顯示，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）聲稱8日發動飛彈攻擊後，沙烏地阿美石油公司位於利雅德（Riyadh）的辦公大樓受損。

沙烏地阿拉伯能源部表示，沙烏地阿美石油公司位於利雅德的一棟建築物遭遇攻擊未遂事件，碎片造成建築物輕微受損，無人傷亡。

國際海事組織（IMO）證實自2月底戰事爆發以來中東地區發生130起事件，其中多數是攻擊事件，造成至少25名船員喪生。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，另一艘油輪在阿曼利馬（Lima）東北方遇襲，但未說明攻擊者身分。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍在另一項聲明中說，兩艘油輪在荷莫茲海峽行經「未經授權航線」觸及水雷後起火。