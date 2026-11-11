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盧比歐稱美國重創伊朗經濟 暫無必要重啟大規模軍事行動

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美方對伊朗的經濟制裁與其他限制措施成效顯著，因此目前沒必要對德黑蘭重啟大規模軍事行動

法新社報導，盧比歐參加在巴黎舉行的七大工業國集團（G7）外長會議後，接受媒體聯訪表示：「對伊朗採取經濟制裁的效果極具毀滅性，因此目前無需進行大規模軍事行動。這就是我今天在這裡向我方盟友傳遞的訊息。」

盧比歐指出，美國總統川普（Donald Trump）「已做出結論，目前無需展開大規模軍事行動，因為我們正透過經濟手段達成相同的戰略目標」。

盧比歐指出，若伊朗跨越「紅線」，「美軍已準備就緒」，他警告德黑蘭將為此付出慘痛代價。

在外長會議期間，G7歐洲成員國施壓盧比歐避免對伊朗採取任何會導致局勢進一步升級的行動。

盧比歐說：「目前正對伊朗及其既有政權施加巨大經濟痛苦，而且每天持續增加」，並指美國實施的海上封鎖正耗盡伊朗石油供應。

他談及伊朗伊斯蘭共和國神職人員領導層時表示：「這個由瘋子組成的激進政權，正將這些痛苦強加在自己人民之上。」

然而，盧比歐對美伊達成協議的前景似乎並不樂觀，他認為伊朗目前在談判上似乎不務實。

「伊朗很想達成協議，問題是他們不斷提出荒謬且毫無誠意的條件。但這個情況可能會改變」。

盧比歐補充說：「你終究需要糧食，也需支付薪餉給戰士和安全部隊。我相信隨著時間流逝，這些都將產生影響…經濟現實面最終會穿透最激進瘋子的腦袋。」

伊朗 盧比歐 軍事行動 美國 德黑蘭

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