再生能源使用與伊朗戰爭推升油價 化石燃料排放量預估下降

研究人員今天發表報告指出，受惠於再生能源利用與伊朗戰爭引發的高油價，預估2026年全球化石燃料排放量將小幅下降，這也是自2020年以來排放量首度出現年減。

法新社報導，根據全球碳預算（Global CarbonBudget）報告指出，受惠於再生能源擴張及伊朗戰爭引發的油價衝擊，預估今年全球化石燃料排放量微降0.4%，成為2020年以來首度出現年減現象。

報告指出，燃燒石油、天然氣和煤炭所產生的碳排放是氣候變遷主因，這類排放量過去10年平均每年增加0.9%，並於2025年創下歷史新高。

根據這項研究，2026年預期排放量將減少0.4%。這將是自2020年以來首度出現年減，當年新冠疫情癱瘓全球經濟、貿易和運輸。

研究人員發現，美國主導的伊朗戰爭與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉導致油價飆升，石油消費因此下降，排放量也隨之減少。

太陽能板、風力發電場和電動車的部署也促成排放減少。報告發現，全球能源需求增幅中，已有2/3是由太陽能、風力發電與電動車來滿足。

英國艾克斯特大學（University of Exeter）全球碳預算辦公室主任弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）說：「化石燃料碳排量下降令人鼓舞，但部分因地緣政治衝擊所帶動的減量，並非永續的氣候解決方案。」

這項研究發表於「地球系統科學數據」（EarthSystem Science Data）期刊，主導研究的弗里德林斯坦說：「長久之策仍是快速部署潔淨能源技術。」

東安格利亞大學（University of East Anglia）氣候變遷科學教授勒克瑞（Corinne Le Quere）指出，過去在新冠疫情或全球金融危機等衝擊後，經濟復甦時的碳排量都出現反彈。

她在簡報會上表示，「一旦石油供應緊張局勢消退」，排放量很可能反彈。

報告預估今年與石油相關的排放量將下降1.9%，但研究人員指出，這「很可能是對伊朗戰事引發的能源衝擊，所產生的短期反應」。

此外，天然氣排放量預計減少0.3%，煤炭使用造成的排放量預期增加0.6%。整體而言，2026年化石燃料的碳排量將達382億噸。

若計入森林砍伐等土地利用變化因素，預估二氧化碳總排放量將從去年的428億噸增至433億噸。

研究人員指出，預估土地利用排放增加，部分原因是東南亞的泥炭火（peat fires）與森林退化，這與今年異常強烈的聖嬰現象所帶來的較乾燥氣候有關。

報告指出，全球碳預算目前為1500億噸，以目前排放水準推算，不到4年內將全數用盡。

這項研究發表之際，各國正齊聚土耳其安塔利亞（Antalya）出席「聯合國氣候變化綱要公約」第31次締約方大會（COP 31）。

各國在2015年「巴黎氣候協定」（Paris Agreement）中同意，將全球均溫升幅控制在工業化前水平以上低於攝氏2度內，並努力將均溫升幅限制在1.5度內。不過聯合國9月宣布1.5度的長期目標，再過幾年就會失守。

科學家強調，減少化石燃料產生的溫室氣體排放至關重要，唯有如此才能縮短氣溫超過1.5度的「超標期」，盡快讓全球氣溫回降。