美媒：因應伊朗威脅 美軍撤離第二座英國基地軍機

華爾街日報引述知情人士說法指出，美國為因應伊朗威脅，今天將美軍飛機撤離英格蘭的麥登豪皇家空軍基地。這是繼美軍上月將B-1轟炸機撤離費爾福皇家空軍基地後，再度從英國基地撤出軍機。

知情人士說，美國官員仍在釐清，針對麥登豪皇家空軍基地（RAF Mildenhall）的威脅，本質究竟是迫在眉睫還是較為一般性。

根據航班追蹤資料及另一名知情官員說法，使用麥登豪基地的兩架美軍空中加油機，當天稍早轉飛德國；基地內另有數架加油機，也於稍晚移往德國及其他地點。

美國空軍發言人婉拒提供軍事裝備調動的細節，但在聲明中表示，美軍飛機會基於各種原因，在不同基地及作業地點之間輪調。白宮則將置評請求轉交五角大廈。

華爾街日報（The Wall Street Journal）先前報導，官員日益擔憂一項由伊朗幕後支持的複雜陰謀，企圖殺害美軍飛行員，並以無人機及其他手段攻擊軍機。因此，五角大廈上月已將B-1轟炸機從英格蘭的費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）調回美國。

● 戒備升至Charlie等級 國會「八人幫」聽取威脅簡報

德黑蘭當局曾表示，若美國攻擊伊朗，伊朗的報復範圍將不限於中東。一名掌握會議內容的人士表示，由美國國會最高層政治及情報事務領袖組成的「八人幫」（Gang of Eight），今天聽取了有關伊朗威脅的簡報。

國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）10月表示，伊朗針對美國駐中東人員的攻擊計畫已進入「後期階段」，並以此說明美國突然撤離派駐當地外交人員的原因。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天被問及這項疑慮時表示：「我們已將人員撤離威脅所在之處，以此因應。」

一名知情美國官員表示，美方已將美軍使用的麥登豪皇家空軍基地及拉肯希斯皇家空軍基地（RAFLakenheath）的部隊防護狀態（FPCON）提升至Charlie等級。

FPCON共分5個警戒等級，Delta為最高級，Charlie則為次高級；當情報顯示可能發生恐怖攻擊，或有人員、設施可能成為攻擊目標時，就會啟動Charlie級警戒。

● 伊朗局勢牽動政局 美國戰爭部長面臨彈劾

伊朗威脅浮現之際，總統川普（Donald Trump）正考慮是否進一步攻擊伊朗，美國國內也有人推動彈劾戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth），理由是他參與伊朗戰爭。赫格塞斯為這場戰爭辯護，並矢言對抗彈劾行動。

川普今天在社群媒體發文表示，與伊朗再度開戰的可能性「不高」，隨後在白宮告訴記者：「目前看來，似乎不太有必要採取軍事行動。」

川普指出，與伊朗的談判已有進展，中東盟友也傾向維持對伊朗的貿易封鎖，而非升高對抗。川普寫道：「中東情勢若有任何變化，美國已經上膛待命，隨時準備因應任何狀況。」