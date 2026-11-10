川普稱伊朗戰爭基本結束 稱目前無須升高軍事行動

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，伊朗戰爭「基本上已經結束」（effectively over），淡化外界對美國將在期中選舉後擴大對德黑蘭軍事行動的疑慮。

衛報（The Guardian）報導，川普在白宮記者會上表示，以色列和波灣地區盟邦已受到妥善保護，不受伊朗威脅，沒有必要升高軍事行動。

他告訴記者：「目前看來，採取軍事行動似乎不太有必要，但我們已經上膛待命，隨時準備因應任何狀況。」

川普發表這番談話前，曾在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與卡達總理穆罕默德（Mohammed binAbdulrahman Al Thani）會談。穆罕默德與其他波灣國家一再遊說川普，不要恢復對伊朗的戰事。

川普接著說：「我們看到這場衝突正朝結束的方向邁進。我認為很快就會結束。」

這場由美國與以色列於2月28日聯手發動、至今已持續逾8個月的戰爭期間，川普數十次宣稱與伊朗即將達成最終和平協議。

美國在期中選舉前持續向中東調派部隊。當時外界揣測，川普政府為避免選民反彈，因此等待選後再恢復軍事行動。

儘管如此，共和黨仍遭遇歷史性慘敗，失去國會參眾兩院的掌控權。副總統范斯（JD Vance）隨後不久便表示，伊朗戰爭是敗選的關鍵原因之一。

● 川普稱美軍隨時待命 波灣盟邦盼維持封鎖

川普今天稍早在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林及科威特領袖較希望維持「現狀，也就是延續史上最強大的海上封鎖」。

他重申一貫立場，不會允許伊朗發展核武，並補充說，若情勢有變，美國已準備好恢復對伊朗的全面軍事行動。

他接著說：「不過，目前看來，這種可能性相當低。以色列和整個中東都受到保護，不受伊朗的危害與威脅。我們看到這場衝突正朝結束的方向積極推進，也將確保美國利益在任何時候都受到保障。這場軍事行動結束後，美國人民和全世界都將安全得多，也更有保障。」

● 伊朗官員抨擊美國散布假消息 稱境內持續遭襲

另一方面，伊朗官員對華府持續施壓展現強硬態度。

法新社報導，伊朗最高安全事務首長芮塞（MohsenRezai）今天深夜在社群平台X發文表示，美國「像個絕望的賭徒般胡亂掙扎」，並喊話華府「蓋牌吧。別再針對憑空捏造的談判製造假新聞」。

稍早，伊朗首席談判代表卡利巴夫（MahammadBagher Ghalibaf）也在X發文稱，以色列正把美國推向更深的衝突，並表示：「除非華府放棄『以色列優先』的思維，否則美國及其盟友將直奔黑暗時代。」

據伊朗當局表示，伊朗境內仍持續遭到攻擊，但美軍並未公開承認發動這些攻擊。

地方官員在國營電視台表示，位在荷莫茲海峽的葛希姆島（Qeshm）昨晚至今天凌晨期間遭到攻擊。