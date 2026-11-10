卡達沙烏地等國籲克制 川普稱暫緩軍事打擊伊朗

美國總統川普今天表示，在收到區域國家呼籲後，他計劃暫時延緩對伊朗發動新的軍事打擊；這些呼籲包括卡達總理在白宮會談時提出的請求。

路透社報導，川普在接受路透社專訪以及隨後於白宮簡報室現身時表示，他計劃目前維持在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的海上封鎖。

川普告訴記者：「美利堅合眾國已經全副武裝，配備史上最好的裝備，我們認為沒有任何理由要動用這些裝備。」

他表示自己是「應鄰國的要求」採取行動，並特別點名卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特等國，這些國家希望美國不要發動新的攻擊。

川普是在與卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammedbin Abdulrahman Al-Thani）會面後發表談話。穆罕默德是德黑蘭的重要斡旋者；上週美國期中選舉結束後，各方正加緊努力，尋求終結戰爭。

川普與以色列於2月28日聯手發動衝突至今已超過8個月，他淡化了短期內重啟重大戰事的可能性，但仍不願接受伊朗既有的停火方案。美國與波斯灣高層官員已對短期內達成協議的可能性表示懷疑。

美伊的相互攻擊仍在持續。根據伊朗國營媒體報導，美軍徹夜打擊伊朗的葛希姆島（Qeshm island）；而伊朗本月在波斯灣與荷莫茲海峽攻擊油輪，葉門青年運動（Houthi）盟友也襲擊了沙烏地阿拉伯。