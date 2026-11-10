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川普有條件不再空襲伊朗 布蘭特原油跌到93美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普表示，若伊朗核子計畫和重開荷莫茲海峽的談判取得進展，美方極不可能再度空襲伊朗，儘管美國國務卿盧比歐表示，伊朗提出的條件無法接受，談判離突破還很遠。 路透
美國總統川普表示，若伊朗核子計畫和重開荷莫茲海峽的談判取得進展，美方極不可能再度空襲伊朗，儘管美國國務卿盧比歐表示，伊朗提出的條件無法接受，談判離突破還很遠。 路透

美國總統川普表示，若伊朗核子計畫和重開荷莫茲海峽的談判取得進展，美方極不可能再度空襲伊朗，儘管美國國務卿盧比歐表示，伊朗提出的條件無法接受，談判離突破還很遠。

與此同時，荷莫茲海峽又傳出油輪遇襲。

然而，國際油價延續上周跌勢，布蘭特原油期貨9日盤中大跌4.8%，至每桶93.57美元；西德州中級原油一度下跌4.3%，報86.86美元，90美元大關又告失守。

布蘭特上周重挫逾16%，寫下2020年4月以來最大單周跌幅。民主黨在美國期中選舉大勝後，交易者認為戰火進一步擴大的可能性降低，油價也從10月底的六個月高點回落。

川普8日接受CNN電話訪問時說，是否再度動武，取決於能否簽署一份有力的協議，必要時仍會下令攻擊。他已承認，伊朗戰爭推高油價和汽油價格，是共和黨期中選舉慘敗的原因之一。

魯比歐啟程前往巴黎出席七大工業國集團（G7）外長會議前表示，儘管多國仍在斡旋，談判進展有限，伊朗部分要求也不切實際。伊朗先前要求美方解除對波斯灣港口的海上封鎖並撤銷制裁，才願展開和談。華府則要求伊朗重開荷莫茲海峽，並在核子計畫上讓步。

主要斡旋國卡達表示，伊朗正研究核子活動相關方案。川普近日也和卡達元首通話，討論如何緩和緊張局勢。但伊朗外長阿拉奇周日說，美國期中選舉後，斡旋方近幾天沒有動作。

英國海事貿易行動辦公室表示，接獲通報指出，一艘油輪周末駛出荷莫茲海峽時遭不明物體擊中。伊朗支持的葉門叛軍胡塞也攻擊沙烏地阿美石油公司位於利雅德的辦公室，沙國隨後摧毀兩座飛彈發射裝置。

儘管航經荷莫茲海峽的船隻屢遭攻擊，波斯灣原油出口已回升至接近戰前水準。

布蘭特原油 伊朗 荷莫茲海峽 川普 空襲

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