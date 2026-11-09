川普證實美軍特遣部隊就位 切斷陸路擴大封鎖伊朗

美伊戰爭未歇，美國總統川普今天宣布「鐵門特遣部隊」已全面運作，繼海上封鎖後，將再阻斷伊朗陸路運輸，防堵武器與非法物資流入；伊朗方面則稱這項行動「注定失敗」。

法新社報導，美軍中央司令部（US CentralCommand）昨天宣布成立這支20人的「鐵門特遣部隊」（Task Force Iron Gate），將在對伊朗港口實施的海上封鎖之外，進一步擴大圍堵範圍。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「鐵門特遣部隊已在伊朗全面運作，再加上史上最浩大的海上封鎖，幾乎沒有任何東西能進出伊朗！」

中央司令部司令、海軍上將古柏（Brad Cooper）昨天在聲明中表示，這支部隊「將進一步限縮伊朗資助恐怖主義、重建軍火工廠及補充軍力的能力」。

聲明還指出，這支特遣部隊以佛羅里達州為基地，成員包括文職與軍方人員，將與美國政府各機關協調，「阻止先進武器系統、軍民兩用技術、受制裁物資及非法金流跨越伊朗陸地邊界與裏海（CaspianSea）」。

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則表示，華府這項最新舉措「注定失敗」，也無法讓伊朗經濟崩潰。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）引述革命衛隊發言人莫海比（Hossein Mohebi）說法指出：「美國企圖以各種名義與不同計畫推動的經濟封鎖，永遠不可能得逞。」

莫海比並稱：「美方想透過極限經濟施壓來搞垮並瓦解伊朗經濟的目標，絕不會實現。」他也指出，美方「無力阻斷」伊朗與鄰國之間的聯繫管道。

美軍中央司令部指出，對伊朗港口的海上封鎖已「阻止伊朗出口超過250億美元（約新台幣8191億元）的原油」。

華府8月宣布對伊朗發動所謂「經濟窒息」（economic asphyxiation）行動，以進一步掐斷伊朗早已殘破不堪的經濟。

這些措施是為了反制伊朗封鎖全球石油運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗部隊經常鎖定未經授權通行的船隻發動攻擊。