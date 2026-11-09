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川普：若談判取得進展就不太可能下令攻擊伊朗

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總統川普今天表示，只要結束衝突的談判持續取得進展，他就極不可能下令對伊朗發動新一波攻擊。

路透社報導，CNN引述川普在電話專訪中指出：「這取決於他們是否簽署一份非常強而有力的協議…答案是，極不可能有這個必要。」

CNN沒有明確說明當時向川普提出什麼問題。川普還表示，美方已經鎖定可能攻擊的基礎設施目標，包括「我們真的可以在1小時內予以摧毀的」38座橋梁。

與此同時，法新社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，自從美國期中選舉帶來「震撼」後，致力促成伊、美達成和平協議的調停人士就未再出訪。

川普所屬的共和黨在期中選舉中慘敗。阿拉奇在國營電視台訪談中表示：「需要一段時間，待氣氛轉趨有利後，調停人士才會恢復穿梭訪問。」

伊朗 川普

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