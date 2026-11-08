貨船企圖突破封鎖駛離伊朗 遭美國軍機開火癱瘓

美軍中央司令部（U.S. Central Command，CENTCOM）今天表示，1架美國軍機昨天朝1艘造訪過伊朗港口、企圖突破封鎖線駛離阿曼灣的商船開火，使其癱瘓、失去航能力。

路透社報導，美軍中央司令部指出，這艘懸掛聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts-Nevis）旗幟的貨輪造訪1座伊朗港口後，試圖駛離阿曼灣（Gulf of Oman）。美軍指示該船全體船員離開預定打擊區後，朝船尾精準開火。

美軍對伊朗實施海上封鎖長達數月後，昨天表示正組建1支特遣部隊，旨在嚴控德黑蘭透過陸路邊境和裏海（Caspian Sea）輸送先進武器及其他受制裁物品的行動。

中央司令部預估，對伊朗海上封鎖已阻止其出口價值逾250億美元的原油。

美國總統川普（Donald Trump）屢次揚言對伊朗發動新攻勢，德黑蘭則威脅對波斯灣地區基礎設施採取大規模報復，引發中東地區國家高度戒備。