伊朗稱2艘油輪在荷莫茲海峽觸雷起火 多地傳爆炸聲

伊朗通訊社（IRNA）報導，革命衛隊（Revolutionary Guards）今天表示，2艘油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）觸雷後起火燃燒，船上火勢猛烈。

法新社報導，自2月底伊朗戰爭爆發以來，德黑蘭當局嚴格限制船隻通過這條戰略水道，並要求船舶使用伊朗核准的航線。

美國則對伊朗港口實施海上封鎖，並協助油輪通過荷莫茲海峽。這條水道平時承載全球約1/5的石油消費量。

革命衛隊透過聲明表示，1艘位於荷莫茲海峽東部及另艘在海峽內的違規油輪觸雷後起火，目前火勢猛烈。

聲明還稱，據報這2艘油輪試圖通過未經核准的航線時，還有多項違規行為，包括關閉導航及定位系統。

革命衛隊並未公布油輪名稱及所屬國籍。德黑蘭當局近幾週已多次宣稱，有船隻在荷莫茲海峽起火。

美軍中央司令部（CENTCOM）上月表示，自今年夏季以來，已協助波斯灣國家經由荷莫茲海峽出口15億桶石油；美方近期也表示，這條水道的水雷已全數清除。

伊朗通訊社另於7日晚間報導，伊朗部分地區傳出爆炸聲。

IRNA在Telegram發文指出，葛希姆島（Qeshm）、西里克（Sirik）、賈斯克（Jask）及阿巴斯（BandarAbbas）都傳出類似爆炸的聲響，目前原因不明。另有官員證實，港口城市賈斯克「遭擊中」。

美國總統川普先前表示可能對伊朗發動大規模攻擊，但後來態度有所轉變。儘管如此，美軍仍不時對伊朗發動有限度的攻擊。