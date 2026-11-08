美國期中選舉後 伊朗問題仍陷僵局

美國期中選舉完，美伊雙方核心分歧無法達成共識，美國總統川普恐全力阻止伊朗取得核武，因此，美國國會雖將由民主黨掌握，但不見得能有效制衡川普；外媒觀察，要看國會如何用預算權限制川普可能失控作為。

根據《阿納多盧通訊社》報導，伊朗最高國家安全委員會秘書長雷扎伊7日警告華盛頓，如果美國發動戰爭，將面臨「毀滅性回應」。他強調，美國政府輸掉戰爭與選舉，副總統范斯已經承認共和黨敗選，國務卿盧比歐、戰爭部長赫格塞斯恐怕要下台，並很嘲諷的表示：「我們要把這段訊息傳給誰？」

核心分歧難互相滿足

《歐洲新聞網》提到，美國軍方在選舉後對伊朗防空系統發動新空襲，總統川普宣稱只是小規模轟炸，且美國與卡達都很積極與伊朗進行外交談判。據傳，目前伊朗方面仍不願與川普政府就其核子活動進行談判，除非美國同意伊朗一直要求納入任何停火協議的幾個核心條件。

這些條件包括：美國結束對伊朗港口的軍事封鎖、解除制裁、解凍其資產、賠償戰爭損失以及停止整個地區的敵對行動，包括以色列在黎巴嫩的軍事行動。但目前美國也不願妥協，而夾在其中的波灣國家領導人相當緊張，雖然透過頻頻通話盼防止戰爭全面擴散，但美伊目前仍未有停火共識。

國會以預算做籌碼

《CNBC》指出，儘管民主黨在期中選舉中大勝、掌握參眾兩院，但小布希政府時期的能源顧問麥克納利分析，若美伊之間的核心分歧持續存在，還是要擔心局面隨時升溫。他認為，川普恐不惜一切代價阻止伊朗獲得核武，並進一步逼迫伊朗完全放棄發展核能，作為他的政治遺產。

加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管克羅夫特也在分析報告中指出，在新國會上任、民主黨1月完全掌控國會之前，國會不太可能限制川普，即使限制了，川普仍可以動用否決權因應。克羅夫特表示，國會的主要籌碼是財政撥款權，美國政府撥款將於12月11日到期，而另一項相關談判可能會拖到2027年。

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