美伊間接會談 范斯積極參與

美國新聞網站Axios六日報導，美國副總統范斯近兩周直接參與美伊間接會談，尋求和伊朗達成新的停火協議與重啟核談判。他幾乎每天都和卡達總理兼外長穆罕默德、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾及其他美伊調解方溝通。

美國總統川普六日被媒體問到想對伊朗傳達什麼訊息時說，「我們正和他們談，一直都有；進展順利」。美國官員與區域消息人士也說，川普目前願持續外交作為，看看美伊能否達成協議。但一旦他又改變心意，下令恢復對伊朗的大規模軍事行動，那美軍也準備好發動短期且密集的攻擊。

美國中東特使兼和平任務特使威科夫及川普女婿兼美國和平任務特使庫許納，這兩周也參與其中。

范斯及卡巴兩國的代表，最近持續討論未來幾天安排美伊舉行工作層級會談的可能性，但尚未舉行。消息人士說，雖已有進展，但很緩慢。范斯的辦公室則尚未對此置評。

穆罕默德六日說，近幾周一直和美國政府內部，真的想找到方法控制情勢且舒緩緊張的對口高官合作。多虧他們及伊朗內部若干有識之士，「我們才得以防止情勢失控」。他還說，卡達與川普政府的討論在美國期中選舉後仍持續，但「由於他們還有其他事要處理」，因此沒有選前幾天那麼積極。

穆罕默德表示，川普政府尋求外交解決的意願仍存在，美伊仍可能達成協議。

Axios十月廿八日引述美國官員及知情人士報導，伊朗最高國安委員會祕書雷札伊和最高領袖穆吉塔巴有直接溝通管道。范斯主動向川普提議致函雷札伊且在信中強調，若要透過談判避免美國重啟攻擊，就必須討論伊朗核問題。川普對此相當支持，范斯也是在他授意下致函。

另外，川普六日在佛州說，美軍對伊朗實施「小空襲」；「（伊朗）他們弄了個小型防空裝置，我們只花約十五分鐘就摧毀它，搞不好只花五分鐘」。這是自川普所屬的共和黨在美國期中選舉慘敗以來，美國首次對伊朗發動的軍事行動。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社七日則引述伊朗軍方報導，一架美軍MQ-9無人機在葛希姆島上空被伊朗防空系統擊落。

負責中東戰事的美國中央司令部在社媒Ｘ發文宣布，國務院「正義賞金」計畫提供最高兩千萬美元（約台幣六點四億元）獎金，並可能提供證人安置計畫，徵求伊朗核計畫相關情報，包含設施、設備及相關人員情資。