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路透：美軍籌組特遣部隊 限制伊朗陸路與裏海運輸
路透社獨家報導，美國軍方對伊朗實施數月海上封鎖後，正著手組建一支特遣部隊，以進一步限制伊朗透過陸地邊境及裏海（Caspian Sea）運輸先進武器系統與其他遭制裁物資。
根據路透社在一份聲明發布前檢視的內容，美軍中央司令部（CENTCOM）將於今天稍晚宣布成立這支特遣部隊，這項消息此前未被報導。
這個單位名為「鐵門特遣部隊」（Task Force IronGate），將以佛州坦帕（Tampa）為基地，並與美國其他政府機關合作。除了武器運輸，該部隊也將鎖定軍民兩用物資及非法收益來源。
美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）在聲明中表示：「強化中央司令部與美國政府跨部門合作夥伴的合作，將進一步限制伊朗資助恐怖主義、重建武器工廠及補充軍事力量的能力。」
美軍中央司令部估計，海上封鎖已阻止伊朗出口價值超過250億美元的原油。
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