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葉門叛軍：沙烏地空襲民宅釀11死 救護人員也遭攻擊

中央社／ 葉門首都沙那7日綜合外電報導

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）旗下媒體今天表示，沙烏地阿拉伯對葉門沙那省（Sanaa Governorate）發動空襲，造成11人喪生，死者包括婦孺。

法新社報導，「青年運動」旗下薩巴新聞社（Saba）指出：「沙烏地敵軍空襲沙那省沙里亞（Al-Shariyah）地區民宅，造成11名公民殉難，其中包括婦女及兒童」。

薩巴新聞社還提及，救援人員仍在瓦礫堆中搜救罹難者，軍機曾兩度攻擊救護人員

葉門 空襲 救護人員

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