葉門叛軍：沙烏地空襲民宅釀11死 救護人員也遭攻擊

美國總統川普五日在白宮橢圓辦公室指稱，「現在我們要做出決定了；我們是否要進一步發動空襲，確保伊朗的核計畫徹底瓦解而且永不再出現？可以的話，我寧願不摧毀伊朗的其他地區，但也許我不得不這麼做。你們很快就會知道結果」。

2026-11-07 00:00