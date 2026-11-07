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俄軍夜襲基輔周邊能源設施 毀損重要橋梁釀1死8傷
烏克蘭官員今天表示，俄軍夜間對烏克蘭首都基輔及周邊地區發動飛彈與無人機攻擊，造成能源基礎設施及一座橫跨第聶伯河（Dnipro River）的重要橋梁毀損。
路透社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，俄羅斯對基輔發動多波次彈道飛彈攻擊，市內接連傳出爆炸聲，其中數枚飛彈擊中北橋（NorthernBridge）。
克里契科形容，基輔的電力、供暖及供水情況「極為嚴峻」，當地今天上午氣溫徘徊在冰點附近。
基輔州州長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，該州至少3個行政區的能源設施遭俄軍攻擊。
當局指出，俄軍夜間攻擊造成1死8傷，傷者包括1名兒童，另有住宅及非住宅建築受到破壞。
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