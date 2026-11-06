川普稱不久決定對付伊朗下一步 再轟炸、繼續施壓或讓步換協議？

美國總統川普周四和國安顧問開會後表示，期中選舉已落幕，他將很快決定是否恢復對伊朗的全面軍事行動。據Axios報導，川普目前考慮三條路：再度空襲、繼續施加經濟壓力，或向伊朗作出重大讓步以達成協議。

這是川普選後首次和國安顧問討論伊朗戰事。他在白宮告訴記者，美方正考慮是否擴大空襲，確保伊朗無法重啟核子計畫。他說，如果有可能，他不願摧毀伊朗其他地方，但也可能不得不這麼做。

卡達等國同時加緊斡旋。卡達居中協商的草案提議，美方第一天先解除海上封鎖、釋出伊朗部分凍結資金，伊朗則正式邀請國際原子能總署派員查驗遭轟炸的核設施。第二天重開荷莫茲海峽，隨後恢復核談判，重點是伊朗的高濃縮鈾庫存。

伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）周四在克里姆林宮會晤俄國總統普丁，轉交伊朗最高領袖的訊息。他會後表示，美方若未滿足伊朗提出的七項條件，伊朗就不會重開海峽，也不會談判。

一位美國官員說，美軍中央司令部正準備恢復大規模作戰，尚未接到華府新指令。若美軍第三支航艦打擊群抵達中東，可能是美方準備再度攻擊伊朗的訊號。美國官員說，羅斯福號航艦打擊群將從周五起在新加坡停靠數日，最快11月中旬才會進入美軍中央司令部轄區。