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川普威脅摧毀伊朗剩餘部分！紐時：談判現轉機 德黑蘭審查具體提案

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令前發表談話。美聯社
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令前發表談話。美聯社

美國總統川普5日威脅要「摧毀伊朗剩下的部分」，並表示很快就會決定是否升級美國與以色列對伊朗發動的戰爭。5名知情官員則向紐約時報透露，伊朗正在審查調停方提出的一系列提案，意味著旨在結束美伊戰爭、卻陷入停滯的外交努力可能取得突破。

調查新聞網站Drop Site News報導，川普在白宮橢圓辦公室告訴記者，美方現在將決定是否採取進一步行動，確保「這種事情永遠不會再發生」。他說：「如果可能的話，我寧願不要摧毀這個國家剩下的部分，但也許我不得不這麼做。你們很快就會知道。」

川普說：「如果我們必須完成伊朗剩下的事情，我們已經做好充分準備，隨時可以採取行動。」

被問及伊朗談判代表正在審查一項透過卡達轉交、旨在限制核計畫的新提案時，川普說：「他們正在研究什麼不重要。他們不會擁有核武。」他並表示，伊朗「沒有我們的批准，什麼事都不會做」。

紐約時報報導，伊朗外交部未立即回應詢問。包括1名美國官員和2名伊朗官員在內的5名知情官員表示，伊朗拒絕讓步數週後，願意重新參與核談判，顯示卡達近期主導的調停努力似乎已取得一些成果。這些官員將伊朗正在審查的條件形容為「具體提案」，但未進一步說明。

這些官員補充說，卡達過去一週密集斡旋，在伊朗首都德黑蘭參與兩輪談判，並在卡達首都杜哈主辦第三輪談判，最近也在亞美尼亞與伊朗官員會談。美國副總統范斯10月曾致函伊朗最高國家安全委員會主席雷札伊（Mohsen Rezaei），提議舉行直接和平談判，如今也是卡達主導外交斡旋的主要支持者。他似乎也試圖與川普保持距離，將共和黨本週期中選舉慘敗歸咎於戰爭。

紐時指出，美伊雙方近幾週言辭日益強硬，促使卡達調停人員試圖在最後關頭促成協議。雷札伊在10月31日的電視演說中暗示，美國若不接受伊朗的要求，伊朗就不會舉行核談判。

伊朗要求解凍遭凍結的資產、解除石油制裁，以及解除美國海軍對伊朗港口的封鎖。不過，據2名伊朗官員及1名美國官員表示，雷札伊私下對討論核問題展現較開放的態度。他一直與其他伊朗高階官員共同參與卡達斡旋的談判，包括外交部長阿拉奇及伊朗國會議長卡利巴夫。

川普的態度一直搖擺不定，時而強硬威脅恢復全面戰爭，時而表示希望給外交途徑一個機會。2名官員表示，截至5日上午，美伊雙方仍在審查調停方提出的最新建議，以彌合剩餘分歧。

伊朗 川普 德黑蘭

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